Верстка под Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок203 просмотра

Есть дизайн в psd-файле. Необходимо сделать АДАПТИВНУЮ верстку и натянуть на Wordpress.

Из пожеланий: при скроллинге страницы вниз, верхнее меню должно постоянно оставаться на экране.

Страницы дизайна прикрепил к заданию.

Рассматриваю только заявки с указанной стоимостью работы.

WordPress
11 лет назад
ProfitHunter
Богдан 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$122
7 дней
Исполнитель сделал работу точно в срок и максимально качественно. Буду и дальше сотрудничать.
Серьезный и приятный заказчик - это первое, что располагает. Рад был сотрудничеству. Своевременная оплата!

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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