Сверстать и натянуть сайт

Доброй вечер фрилансеры.

Я в этом вопросе профан, у меня есть дизайн, нужно сделать чтоб все это работало и была возможность добавлять новые продукты, изменять старые, тоже самое с акциями.

По оплате картами можно не заморачиваться эту функцию мы отменили.

Даже не знаю сколько это стоит)

В приложении архив с джипегами, из них вроде должно быть понятно, что нужно сделать.