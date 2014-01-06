Сверстать и натянуть сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок259 просмотров

Доброй вечер фрилансеры.

Я в этом вопросе профан, у меня есть дизайн, нужно сделать чтоб все это работало и была возможность добавлять новые продукты, изменять старые, тоже самое с акциями.

По оплате картами можно не заморачиваться эту функцию мы отменили.

Даже не знаю сколько это стоит)

В приложении архив с джипегами, из них вроде должно быть понятно, что нужно сделать.

11 лет назад
Ramyx
39 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 лет назад
$550
14 дней
Спасибо Артему за проделанную работу, все четко и в срок, все нюансы и дополнения были оперативно внесены, рекомендую, очень ответственный исполнитель.
Отлично поработали! Всё четко и вовремя ! Отличный дизайн с которым не работа а удовольствие! Всем советую как дизайнера и заказчика !

Заявки фрилансеров

WebArtyom
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 часов назад
11 лет назад

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