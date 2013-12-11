Хороший верстальщик - хорошая оплата

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт32 заявки402 просмотра

Всем добрый день!

Занимаюсь SEO, веду ряд крупных проектов. Регулярно возникает потребность в верстке (исправление ошибок или верстка с нуля). Нужен хороший специалист для регулярного сотрудничества на удаленке. Буду рад рассмотреть ваши предложения!

Плачу за объем работы (который могу оценить). Если хорошо сработаемся готов платить больше. Считаю, что хороший человек и специалист куда ценнее, чем лишняя сотня баксов.

ВНИМАНИЕ: знание Joomla обязательно!

PS Ищу также и веб-программиста, поэтому ваши навыки в этой работе тоже огромный плюс. (оплачивается отдельным бюджетом)

Joomla
11 лет назад
kamilos911
Камиль 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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