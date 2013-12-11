Сайт teleradiomedicine.ru - свёрстан статично - кое где есть контент - надо натянуть на WP Моменты: - нужно срочно - основное меню надо поменять на горизонтально выпадающее - без ...
Хороший верстальщик - хорошая оплата
Всем добрый день!
Занимаюсь SEO, веду ряд крупных проектов. Регулярно возникает потребность в верстке (исправление ошибок или верстка с нуля). Нужен хороший специалист для регулярного сотрудничества на удаленке. Буду рад рассмотреть ваши предложения!
Плачу за объем работы (который могу оценить). Если хорошо сработаемся готов платить больше. Считаю, что хороший человек и специалист куда ценнее, чем лишняя сотня баксов.
ВНИМАНИЕ: знание Joomla обязательно!
PS Ищу также и веб-программиста, поэтому ваши навыки в этой работе тоже огромный плюс. (оплачивается отдельным бюджетом)
Заявки фрилансеров
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