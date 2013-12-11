Правка шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок154 просмотра

Требуется специалист для небольшой корректировки паблик шаблона WordPress. Необходимо сделать колонки шаблона фиксированных размеров (устранить "резиновость" шаблона). Оплата договорная.

WordPress
11 лет назад
sergeypolik
Сергей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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