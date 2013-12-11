приступить надо прямо сейчас макет прикреплён Указывайте ваши сроки окончания и ориентировочную стоимость. Решение буду принимать оперативно
Верстка и натягивание на CMS
Добрый день.
Требуется сверстать, запрограммить и залить на домен.
CMS на ваш выбор. Желательно: платная cms, распространенная, знакомая не только узкой части программистов, юзабельная. Не предлагать разного рода джумлы и вордпрессы.
Требования стандартные: кроссбраузеринг, редактирование всех основных блоков и т.д.
Ждем предложений.
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