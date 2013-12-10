Сделать верстку и скрипты на готовый дизайн

$33
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок150 просмотров

У нас есть готовый дизайн лэндинга. Нам нужно его сверстать и добавить скрипты для всплывающих форм, счетчика и для отправки заявок на почту. Бюджет - $33.

11 лет назад
KyrenCross
Лев 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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