Добрый день!

К 12 дня завтра (а лучше раньше) нужно отверстать лендинг, скрин в аттаче.

То есть скорее всего это придется делать ночью :)

Скрипты все предоставлю.

Указывайте, пожалуйста, сможете ли выдержать такой темп на проект.

К сожалению, в связи с задержкой по срокам у дизайнера, вынуждены ставить такие условия для верстки. Они вполне реальны - ранее несколько раз уже делали такую срочную верстку. Сам дизайн не очень длинный, элементов не так много.