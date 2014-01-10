Требуется внести изменения в верстку сайта, прописанные во вложенном файле "Задание".
Отверстать лендинг.
Добрый день!
К 12 дня завтра (а лучше раньше) нужно отверстать лендинг, скрин в аттаче.
То есть скорее всего это придется делать ночью :)
Скрипты все предоставлю.
Указывайте, пожалуйста, сможете ли выдержать такой темп на проект.
К сожалению, в связи с задержкой по срокам у дизайнера, вынуждены ставить такие условия для верстки. Они вполне реальны - ранее несколько раз уже делали такую срочную верстку. Сам дизайн не очень длинный, элементов не так много.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $900
Требования к кандидату: Владение инструментами: CSS, HTML, JavaScript, AJAX, PHP. Навыки: веб-дизайн, проектирование интерфейсов, адаптивная верстка. Работа с CMS DLE. Приветствуется: - знание принципов работы по оптимизации ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Поправить верстку и javascript. Главное нужен тот кто разбираете в js.HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть готовая главная страница, на ее базе требуется сверстать шаблон внутренней страницы + 5 форм одного модуля. Сверстанные файлы (для примера) и превью формы - во вложении. ПСД-макет отправим исполнителю.Завершен11 лет назад
Сайт skolkovo-park.com слайдер на главной не работает в ie8 необходимо исправить сегодня.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Надо до пн сделать сайт на Битриксе Простой сайт визитка спортивного зала Битрикс купим сами, нужна консультация по редакции Опыт с Битриксом, сразу прикрепляйте примеры. Оперативность.Завершен11 лет назад
Нужен специалист по smarty для установки отверстаного дизайна на движок. Если Вы знаете Smarty задачи сложности не вызовет, так как это просто смена дизайна, без нового функционала Всего надо ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть шаблон в котором не работают некоторые модули, что-то с версткой.. необходимо переверстать дефолтный шаблон в котором модули работают...или разобраться в действующем шаблоне.HTML-верстка6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть сайт http://znakomstva-msk.com Иногда блоки налазят друг на друга, всегда в случайном порядке на главной странице. (часто происходит в гугл хроме) Нужно найти проблемное место и устранить причину. ...Завершен11 лет назад