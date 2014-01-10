Отверстать лендинг.

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  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок202 просмотра

Добрый день!

К 12 дня завтра (а лучше раньше) нужно отверстать лендинг, скрин в аттаче.

То есть скорее всего это придется делать ночью :)

Скрипты все предоставлю.

Указывайте, пожалуйста, сможете ли выдержать такой темп на проект.

К сожалению, в связи с задержкой по срокам у дизайнера, вынуждены ставить такие условия для верстки. Они вполне реальны - ранее несколько раз уже делали такую срочную верстку. Сам дизайн не очень длинный, элементов не так много.

11 лет назад
gtauter
34 года
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

holfza
Пауков 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$100
1 день
Все отлично! Сайт отверстан вовремя и качественно, хотя сроки были предельно сжатые.
Все ок

Заявки фрилансеров

holfza
Пауков 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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