непосредственному по этому заказу Денис справился, многое пришлось исправлять за предыдущим исполнителем. По более сложному заказу возникли проблемы в верстке... Сверстал, но постоянно стали вылазить глюки с адаптацией - в конце концов исчез. В общем могу рекомендовать для несложных проектов.