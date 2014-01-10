holfza

Пауков holfza

 
37 летУкраина/Донецк
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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Отзывы заказчиков
art_y10
Артем 
41 годЧехия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Поправить работу меню сайта и выпадающий список li
Рекомендую
Ок
Ответный отзыв
chaif
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
6 баллов
10 лет назад
Доработка верстки
непосредственному по этому заказу Денис справился, многое пришлось исправлять за предыдущим исполнителем. По более сложному заказу возникли проблемы в верстке... Сверстал, но постоянно стали вылазить глюки с адаптацией - в конце концов исчез. В общем могу рекомендовать для несложных проектов.
Все ок
Ответный отзыв
Tolyt
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$13
10 баллов
10 лет назад
Верстка 2 пунктов меню на сайте
Денис сверстал все пункты как и требовалось. Всё чётко. Очень быстро сделал, даже быстрее чем ожидал!!! Всё супер! Спасибо! Рекомендую!
Качественно поставленная задача - залог качественного выполнения задачи. Рекомендую Анатолия, как отличного заказчика! Оплату получил в течении 10 минут, после приемки работы!
Ответный отзыв
gtauter
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Отверстать лендинг.
Все отлично! Сайт отверстан вовремя и качественно, хотя сроки были предельно сжатые.
Все ок
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webteem
Сергей 
31 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать страницу по psd
Денис отличный мастер своего дела! Все сделал качественно и в срок. Обращаюсь к нему постоянно и очень всем советую. Пишите если что задавайте вопросы :)
Заказчик не платит за выполненную работу. Причину - не объясняют. На данный момент оплата просрочена более чем на 2 месяца. Рекомендую договариваться на полную предоплату, либо не сотрудничать вовсе.
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