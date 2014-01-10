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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
$30
6 баллов
10 лет назад
непосредственному по этому заказу Денис справился, многое пришлось исправлять за предыдущим исполнителем. По более сложному заказу возникли проблемы в верстке... Сверстал, но постоянно стали вылазить глюки с адаптацией - в конце концов исчез. В общем могу рекомендовать для несложных проектов.
Ответный отзыв
Все ок
$13
10 баллов
10 лет назад
Денис сверстал все пункты как и требовалось. Всё чётко. Очень быстро сделал, даже быстрее чем ожидал!!! Всё супер! Спасибо! Рекомендую!
Ответный отзыв
Качественно поставленная задача - залог качественного выполнения задачи. Рекомендую Анатолия, как отличного заказчика! Оплату получил в течении 10 минут, после приемки работы!
$100
10 баллов
10 лет назад
Все отлично! Сайт отверстан вовремя и качественно, хотя сроки были предельно сжатые.
Ответный отзыв
Все ок
$50
10 баллов
10 лет назад
Денис отличный мастер своего дела! Все сделал качественно и в срок. Обращаюсь к нему постоянно и очень всем советую. Пишите если что задавайте вопросы :)
Ответный отзыв
Заказчик не платит за выполненную работу. Причину - не объясняют. На данный момент оплата просрочена более чем на 2 месяца. Рекомендую договариваться на полную предоплату, либо не сотрудничать вовсе.
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12 отзывов
$10/час
от $50от 2 дней
#393
Системы управления (CMS)
нет отзывов
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#2073
Интернет-магазины
нет отзывов
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#3407
Сайты «под ключ»
нет отзывов
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#4330