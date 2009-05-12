Веб-мастер. Сайты под ключ. Вордпресс, Джумла, Опенкарт, другие CMS и различные "самописы". Верстка на предпроцессорах.
Больше 15 лет опыта в Информационных технологиях. Диплом по данному направлению.
Последние 10 лет в web.
Сайты под ключ. Вордпресс, Джумла, Опенкарт, другие CMS и различные "самописы". Верстка с применением предпроцессоров.
Переехал из Украины в Чехию и перевез свою семью. Работаю в чешском интернет-агентстве.
Буду рад Вам помочь в свое свободное время.
Портфолио
- Диплом Информационные технологии в экономике4439 просмотров
- Диплом Информационные технологии в экономике3322 просмотра
- Диплом Информационные технологии в экономике2312 просмотров
- Диплом Информационные технологии в экономике317 просмотров
- Бизнес справка 1503 г. Полтава452 просмотра
- Сайт кафедры пропедевтики ортопедической стоматоло300 просмотров
- Имиджевый сайт для компании306 просмотров
Отзывы заказчиков
$400
10 баллов
13 лет назад
Артем отнесся ответственно и добросовестно к своей работе! Все выполнялось вовремя и очень качественно. Он не просто выполнял поставленные задачи, но и давал дельные советы, которые в дальнейшем реализовывались. Будем работать дальше!
Ответный отзыв
Владимир во всех смыслах отличный заказчик. По заданиям все подробно объясняет. Внимательно относится к советам по реализации, всегда подскажет, если что-то делаешь не так. Оплата как по нотам. Рекомендую для сотрудничества.
$285
10 баллов
16 лет назад
Артём - квалифицированный и добросовестный специалист. Всегда на связи. Сделал хороший диплом в короткий срок, за что ему большое спасибо.
Ответный отзыв
Влад отличный заказчик. Оплата всегда в срок и без задержек!
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нет отзывов
от $120
от 5 дней
#2138
Сайты «под ключ»
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Веб-программирование
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