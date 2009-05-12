Веб-мастер. Сайты под ключ. Вордпресс, Джумла, Опенкарт, другие CMS и различные "самописы". Верстка на предпроцессорах.

Больше 15 лет опыта в Информационных технологиях. Диплом по данному направлению.

Последние 10 лет в web.

Сайты под ключ. Вордпресс, Джумла, Опенкарт, другие CMS и различные "самописы". Верстка с применением предпроцессоров.

Переехал из Украины в Чехию и перевез свою семью. Работаю в чешском интернет-агентстве.

Буду рад Вам помочь в свое свободное время.