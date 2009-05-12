art_y10

Артем art_y10

 
43 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Веб-мастер. Сайты под ключ. Вордпресс, Джумла, Опенкарт, другие CMS и различные "самописы". Верстка на предпроцессорах.

Больше 15 лет опыта в Информационных технологиях. Диплом по данному направлению.

Последние 10 лет в web.

Сайты под ключ. Вордпресс, Джумла, Опенкарт, другие CMS и различные "самописы". Верстка с применением предпроцессоров.

Переехал из Украины в Чехию и перевез свою семью. Работаю в чешском интернет-агентстве.

Буду рад Вам помочь в свое свободное время.

Отзывы заказчиков

Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$400
10 баллов
13 лет назад
Поддержка сайтов в течение 1 месяца.
Артем отнесся ответственно и добросовестно к своей работе! Все выполнялось вовремя и очень качественно. Он не просто выполнял поставленные задачи, но и давал дельные советы, которые в дальнейшем реализовывались. Будем работать дальше!
Владимир во всех смыслах отличный заказчик. По заданиям все подробно объясняет. Внимательно относится к советам по реализации, всегда подскажет, если что-то делаешь не так. Оплата как по нотам. Рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Macklaud
Mack 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$285
10 баллов
16 лет назад
Диплом
Артём - квалифицированный и добросовестный специалист. Всегда на связи. Сделал хороший диплом в короткий срок, за что ему большое спасибо.
Влад отличный заказчик. Оплата всегда в срок и без задержек!
Ответный отзыв
Интернет-магазины
нет отзывов
от $120
от 5 дней
#2138
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
#3761
Веб-программирование
нет отзывов
от $10
от 1 дня
#4276