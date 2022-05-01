Миграция Джумла 1.5.22 - 2.5 + натяжка макета

$50
Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок198 просмотров
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Необходимо обновить Джумлу на работающем сайте до версии 2.5 (не забываем про ссылки в поисковиках).

После необходимо сверстать шаблон по предоставляемому psd-макету.

Макет простой. Радуг и единорогов нет :) Промышленная тематика.

Ваши цены и сроки.

10 лет назад
art_y10
Артем 
41 годЧехия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад