Перенести сайт

Системы управления (CMS)Закрыт16 заявок167 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется перенос сайта с одного хостинга на другой. Работает на Joomla 2.5

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10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад