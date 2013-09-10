Создать сайт каталог

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок217 просмотров
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Требуется сайт предположительно цмс, необходимо определить максимальную стоимость проекта. ТЗ во вложении.

пример существующего ресурса интернета написан в конце doc файла ТЗ.

11 сентября 2013 обновил инфо по проекту а в частности пример откуда можно "брать пример" avtostops.ru

Так же прошу рассмотреть стоимость создания сайта-клона (указанного выше) визуально отличающегося цветом и графикой

10 лет назад
www320
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад