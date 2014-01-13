Сайт на движке wordpress

$250
Системы управления (CMS)Завершен15 заявок271 просмотр
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Есть сайт общественной организации на wordpress, но в настоящее время работать с ним практически невозможно, т.к. на нем установлено много плагинов, контактов с предыдущими разработчиками нет и так далее.

Необходимо его сделать заново на wordpress, с использованием минимально необходимого количества плагинов, чтобы можно было в дальнейшем легко и "прозрачно" его поддерживать.

Функционал сайта - текстовые страницы, фотогалерея, страница опроса посетителей и некоторые другие.

PS

только для опытных разработчиков в данной теме, количество положительных отзывов по работе с wordpress необходимо!

WordPress
10 лет назад
shurman
45 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Robessar
Даниил 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$300
14 дней
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