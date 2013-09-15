Перенести сайт Wordpress на другой хостинг

Системы управления (CMS)Завершен21 заявка199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно перенести сайт на Wordpress с одного хоста на другой. Сайт простой, в основном статьи.

WordPress
10 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
37 минут назад
10 лет назад
$10
1 день
Переносом доволен. Отличная работа!
Приятно работать с Олегом! рекомендую к сотрудничеству!
  • Похожие заказы

  • Настроить шаблон Joomla

    Есть сайт http://djdecibel.com.ua/ сделанный в джумле. Нужно настроить 2 раздела сайта. Есть четкое тз. Нужно отредактировать 2 раздела: ПРОЙТИ ТЕСТ и ЗАПИСАТЬСЯ. Возможны мелкие правки по другим разделам. Пожалуйста указывайте сроки и цену

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 3 правки на сайте с cms MODx

    $50

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Нужно внести три правки на сайт azbukatour.tomsk.ru под управлением cms MODx. Для человека, имеющего опыт работы с указанной cms - задание на 20 минут. Что нужно сделать: 1. справа на сайте есть виджет с группами ...

    MODX
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Надеть на UMI шаблон для Joomla 3.0.2

    Есть подходящий для проекта шаблон здесь: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=45288&amp;pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo Он будет предоставлен в zip для Joomla 3.0.2 Нужно его адаптировать (дизайн не меняем) и надеть на сайт UMI Прошу указывать сроки и стоимость

    Joomla
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проблемы с переносом сайта на Joomla 1.5

    $50

    Приветствую, друзья! Нужен специалист, который сможет разобраться с причиной (и устранить её) проблемы. Суть: переносим сайт с одного сервера на другой, экспортируем базу данных и часть модулей не сохраняется в базе. Причина непонятна до сих пор. При импорте никаких ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Перенос сайта на платформу

    Сайт http://customs1.ru (статичный) необходимо перенести на платформу (соответственно с CMS, БД). Плюс необходимо реализовать следующий функционал: a. Обратная связь; b. Комментарии; c. Калькулятор; d. Рейтинг материалов (новостной контент/статьи); e. Рассылка. В перспективе предполагается дальнейшее развитие проекта, так что работа не разовая. На базе данного сата нужно будет реализовать ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Посадить дизайн на Джумлу (возможно WP)

    $90

    Есть psd - скрины прикрепляю к проекту. Нужно сверстать и посадить на Джумлу или WP. По сайту остальные странички текстовые, только возможно на страничке "Каталог" будет функционал по типу новостей - лого+название и ссылка на подробное описание, ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Решить проблему в cms Modx

    Здравствуйте, господа! Ни с того ни с сего, ссылки на моем сайте (mamatalk.info), который работает на Modx стали закрываться в . От чего такая неприятность понять не могу. Помогите решить вопрос. Назовите цену и срок?

    MODX
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки сайта на bitrix

    Необходимо в течении завтрашнего дня выполнить мелкие правки на корпоративном сайте, исправить стили на некоторых страницах. 4-6 ч. работы, 300р./час. Детальное ТЗ - на e-mail оставившим заявки.

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить корзину.

    Сайт на Joomla. Нужно настроить корзину заказов на сайте. Суть такая: нажимая на кнопку заказа происходит переход на страницу сайта, нужно, чтобы отображалось количество товаров выбраных пользователем и он мог заказать доставку и оплатить одним из ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад