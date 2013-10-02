Настроить шаблон Joomla

Есть сайт на симпле. Необходимы небольшие правки. Все подробности в переписке
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://djdecibel.com.ua/ сделанный в джумле. Нужно настроить 2 раздела сайта. Есть четкое тз.
Нужно отредактировать 2 раздела: ПРОЙТИ ТЕСТ и ЗАПИСАТЬСЯ. Возможны мелкие правки по другим разделам.
Пожалуйста указывайте сроки и цену
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