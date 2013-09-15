Проблемы с переносом сайта на Joomla 1.5

Приветствую, друзья!

Нужен специалист, который сможет разобраться с причиной (и устранить её) проблемы.

Суть: переносим сайт с одного сервера на другой, экспортируем базу данных и часть модулей не сохраняется в базе.

Причина непонятна до сих пор.

При импорте никаких ошибок не возникает, всё нормально, но части блоков на сайте нет.

Кто готов взяться? Переносим с VPS на masterhost.