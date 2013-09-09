Скопировать сайт

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок189 просмотров
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http://pinerov.com/

нужно скопировать сайт 1 в 1

весь дизайн и функционал(за исключением виртуальной примерочной)

-быстрый заказ(оформление через корзину вообще не нужно)

-заказать звонок

-счетчик в шапке

-внизу фото клиентов

-справа отзывы

при выборе каталога будут показываться следующие параметры

1. названия категорий и подкатегорий

категория Верхняя Одежда

подкатегории Куртка, Пальто, Жилетка (в таком стиле)

2. бренды

просто список брендов

сайт должен быть на любой бесплатной CMS

чтобы можно было свободно добавлять/редактировать/удалять товары, изменять текста на сайте

основное окно - такой же фиксированной ширины

чтобы во всех браузерах и айпадах отображался одинаково

сделать нужно быстро

либо безопасная сделка, либо оплата по факту - выбирайте

буду рад сотрудничать с профессионалами.

Пишите цены и сроки, а так же cms, на которой будет сайт

10 лет назад
battle-b
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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