Нужен человек для регулярных работ по сайтам на CMS Wordpress. Оплата за выполненные задания. Хорошее знание CMS Wordpress и опыт работы с ним обязательны. Ищем ответственного программиста, который не пропадает и быстро работает. Если Вы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно скопировать сайт 1 в 1
весь дизайн и функционал(за исключением виртуальной примерочной)
-быстрый заказ(оформление через корзину вообще не нужно)
-заказать звонок
-счетчик в шапке
-внизу фото клиентов
-справа отзывы
при выборе каталога будут показываться следующие параметры
1. названия категорий и подкатегорий
категория Верхняя Одежда
подкатегории Куртка, Пальто, Жилетка (в таком стиле)
2. бренды
просто список брендов
сайт должен быть на любой бесплатной CMS
чтобы можно было свободно добавлять/редактировать/удалять товары, изменять текста на сайте
основное окно - такой же фиксированной ширины
чтобы во всех браузерах и айпадах отображался одинаково
сделать нужно быстро
либо безопасная сделка, либо оплата по факту - выбирайте
буду рад сотрудничать с профессионалами.
Пишите цены и сроки, а так же cms, на которой будет сайт
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