Ошибка верстки. Сайт на ShopCMS.

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки141 просмотр
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Добрый день.

Необходима помощь в исправлении ошибки верстки. Сайт на ShopCMS.

Откликнувшимся дам ссылку на страницу с проблемой.

10 лет назад
njuta
Анна 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Krag
Пётр 
37 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Мое самое быстрое сотрудничество за 4 с половиной года на этом ресурсе! Отзыв дольше пишу. Исполнителю спасибо. Задача выполнена.
Понятное задание, быстрая проверка. С оплатой проблем нет.
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