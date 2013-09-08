Изменение цветовой гаммы шаблона, настройка модуля

$50
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок145 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо полностью изменить цветовую гамму шаблона на CMS Joomla в более светлые тона, включая шрифты и все графические элементы сайта. Настроить модуль JaNews на главной. При контакте предоставлю ссылку на сайт.

10 лет назад
Mediastyle
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разширение для joomla

    Суть такова. В категории или в разделе сайта имеются статьи. Нужно изменить сразу всем статьям категории или раздела время публикации этих материалов. Иными словами, сделать отложенную публикацию сразу всем статьям но по критериям выборки. Выборка ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить Opencart

    Добрый день. Стоит Opencart 1.5.5.1. Глюк с рекомендуемыми товарами. Почему то не переходит по ссылке. Вот пример http://tebe.com.ua/index.php?route=product/product&amp;path=41&amp;product_id=717 Нужно поправить.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка сайта

    $100

    Прошлый исполнитель сделал работу процентов на 40 и пропал. Требуется доработать сайт на OpenCart. Прикрепляю скрины псд + мини ТЗ. В ТЗ я подчеркнул на что нужно обратить внимание, а так сравнивайте макет со страницей сайта (ссылка ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Правка шаблона интернет-магазина Joomla 2.5

    Есть шаблон Omegatheme Juno. Необходимо сделать так, чтобы шаблон выглядел и работал также как в английском Demo с русским Virtuemart 2 и Joomla 2.5, там где надо русифицировать или исправить надписи во фронтэнде. В сообщениях ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Сверстать шаблон и собрать сайт на Joomla

    $100

    Есть готовый дизайн в psd. Надо сверстать шаблон для Joomla и собрать сайт на моем сервере. Страницы заполнить текстами и фото - материалы предоставлю. Всего примерно 5-7 страниц. Будут использованы компоненты слайдшоу и фотогалерея. Обычный ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установить CMS городского портала

    Какое-то время я пользовался системой Instant CMS. Но там не все удобно для людей. В данный момент в поиске другой CMS для создания городского портала. Что там должно быть? 1. Новости 2. Мультиблоги 3. Доска объявлений 4. Личный профиль пользователя 5. ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать сайт на битриксе

    $450

    Наш дизайн, подстраницы: главная, вакансии, новости компании, документы роспртребнадзора, личный кабинет отдельно для сотрудников (плюс отдельно новости лично для сотрудников с возможностью комментирования), каталог товаров, о нас, контакты + карта. Вопрос по поводу новостей отдельных и ...

    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад