Клонирование и редактирование WordPress темы

Суть такова. В категории или в разделе сайта имеются статьи. Нужно изменить сразу всем статьям категории или раздела время публикации этих материалов. Иными словами, сделать отложенную публикацию сразу всем статьям но по критериям выборки. Выборка ...
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Привет. Друзья нужен человек, который недорого, может помочь с редактированием тем для WordPress
В данный момент, необходимо сделать аналог темы и отредактировав т.к я скажу.
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