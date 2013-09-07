Сделать калькулятор для CMS PrestaShop

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Здравствуйте!
Нужно создать точно такой калькулятор http://dveri-kd.ru/calc/ на CMS PrestaShop 1.5
Ваша цена и сроки, просьба не браться за проект если не сможете сделать, 2-ва кандидата только забрали время.
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