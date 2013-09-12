Исправить ошибки ,поправить код в Modx.

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки161 просмотр
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1. При публикации в редакторе статей текста, не получается выделить слово или область цветом - выскакивает вместо правильного окна "сломаный код.

2. При добавлении ссылки тоже самое что и с цветом(скрин)

3. В статьях присутствуют картики соответствующей тематики, при наведении на картинку нужно сделать так, чтобы тег подсвечивался всплывал текст соответствубщему заголовку В уже созданных статьях (их более 1000).

4. В самой CMS нужно сделать расширение для подсветки синтаксиса для более удобной работы с кодами.

Срок - 3 дня

MODX
10 лет назад
po4emu
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
revladov
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$30
1 день
Очень понравился исполнитель! Исправил все, что требовалось раньше установленных сроков. Дал полезные рекомендации по работе с CMS Modx и поправил некоторые коды по собственной инициативе.
Доброжелательность в общении и понимание всех нюансов работы. Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Рекомендую!
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