Исправить ошибки ,поправить код в Modx.

1. При публикации в редакторе статей текста, не получается выделить слово или область цветом - выскакивает вместо правильного окна "сломаный код.

2. При добавлении ссылки тоже самое что и с цветом(скрин)

3. В статьях присутствуют картики соответствующей тематики, при наведении на картинку нужно сделать так, чтобы тег подсвечивался всплывал текст соответствубщему заголовку В уже созданных статьях (их более 1000).

4. В самой CMS нужно сделать расширение для подсветки синтаксиса для более удобной работы с кодами.

Срок - 3 дня