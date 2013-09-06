CMS Joostina, доработки

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка111 просмотров
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Перечень доработок:

- при добавлении товара идет его задвоение (проверить и переделать);

- сделать чтоб адекватно работало ЧПУ. Например последняя ссылка "Сенсорная техника для эксплуатации снаружи зданий"

http://aerotools.com.ua/sensornaja-tehnika-dlja-jekspluatacii-snaruzhi-zdanij-2.html должна быть без "2" в конце и

страницы в этой категории должны правильно нумероваться в URLе. Также, не должно быть дублей страниц (по адресу

http://aerotools.com.ua/sensornaja-tehnika-dlja-jekspluatacii-snaruzhi-zdanij-14.html открывается первая страница)

- доработать Корзину (оформление заказа):

- покупка без регистрации;

- обязательные поля: (Имя Фамилия, Номер телефона)

- добавить возможность выбора тип получения товара:

- Самовывоз (календарь и время приезда);

- Доставка по Киеву (указать адрес, дату и время);

- Доставка по Украине (указать город, адрес перевозчика, склад);

Файлы и база: http://us.ua/1214621/

Просьба написать цену по КАЖДОМУ пункту

10 лет назад
mcrpnk
Максим 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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