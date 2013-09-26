Доработка сайта на социальном движке Vii

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка120 просмотров
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Нужно восстановить функцию напоминания пароля на сайте www.1001drug.ru

Возможно это как-то связано с правами файлов на хостинге, так как одну из ошибок хостер поправил именно так,

Сейчас она не отправляет email и не выдает ошибку, но проблема точно не в SMTP аккаунте

Добавить еще одно поле данных и сделать регистрацию не на 3х страницах , а на одной.

Прицепить рекламный модуль.

10 лет назад
alex_v_ross
Алексей 
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
tarakan_
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$100
2 дня
Сделано больше чем планировалось, пара моментов была добавлена Василием просто так, тз поправлено в лучшую сторону, один заказ плавно перетек во второй, второй также реализован отлично! Спасибо!
Отличный заказчик, приятно работать с такими. Сотрудничеством абсолютно доволен!
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