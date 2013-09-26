Доработка сайта на социальном движке Vii

Нужно восстановить функцию напоминания пароля на сайте www.1001drug.ru

Возможно это как-то связано с правами файлов на хостинге, так как одну из ошибок хостер поправил именно так,

Сейчас она не отправляет email и не выдает ошибку, но проблема точно не в SMTP аккаунте

Добавить еще одно поле данных и сделать регистрацию не на 3х страницах , а на одной.

Прицепить рекламный модуль.