Слетела верстка сайт на Битрикс

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок211 просмотров
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Слетела верстка, как я понимаю проблема в шаблоне футера.

Сайт_potolki.me

Есть кто помочь?

10 лет назад
faedrus
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
JediDev
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$10
1 день
Все ок
Четкое ТЗ, быстрая оплата, рекоммендую.