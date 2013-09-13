Слетела верстка сайт на Битрикс

Привет. Есть такая проблема - перестало заходить в админку, вводим данные верные, никакой ошибки ничего, просто моргает форма ввода и все, вот эта форма http://joxi.ru/llspUtg5CbCUecE1kQ4 Я слышал, что это пустяшная проблема, но не знаю, как ее ...