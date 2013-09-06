Не входит в админку Joomla

$10
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок198 просмотров
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Привет. Есть такая проблема - перестало заходить в админку, вводим данные верные, никакой ошибки ничего, просто моргает форма ввода и все, вот эта форма http://joxi.ru/llspUtg5CbCUecE1kQ4

Я слышал, что это пустяшная проблема, но не знаю, как ее решить.

Joomla
10 лет назад
Woltik
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
час назад
10 лет назад
$10
1 день
Сергей отлично справился и очень быстро, спасибо!
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