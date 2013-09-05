С joomla 1.5 перенести в joomla 3.xx

Здравствуйте.

Нужно сайт http://galichina.us/, c joomla 1.5 перенести в joomla 3.xx

Только не простым апдейтом, а вручную на новый движек, т.к. в старом возможно есть вредоносный код и т.д. (есть точно, работает редирект на другой сайт), т.к. сайт был вломан неоднократно.

Перенести статьи, слайдер, калькулятор цен и соц линки, короче всю инфу на сайте.

Дизайн не очень критичен, но хотеолось бы сделать в похожем виде.

Далее сайт нужно защитить - капчой, переносом админ ссылки на другую путь, и т.д. Что бы не одна зараза сайт не взломала, или минимизировать это.

Время , срок?

Спасибо.