Поставить карту на сайт

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки133 просмотра
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Сайт на Drupal 7.

quad-m.ru

Требуется поставить на сайт карту и привязать к ней объекты.

Ну и возможность в дальнейшем заказчику самостоятельно добавлять новые объекты на сайт.

10 лет назад
manopiuss
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад