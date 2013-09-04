Сайт на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт10 заявок183 просмотра
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Есть сайт, для которого нужно доделать некоторые вещи

1. натянуть верстку на RSForm

2. доработать несколько модулей

3. поправить внешний вид

4. это сайт-магазин. нужно сделать страницу с выводом товаров последних

и еще подобные вещи

кто может взяться?

Joomla
10 лет назад
OlgaDoroshina
Ольга 
34 годаИзраиль
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
6 отзывов
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