Запрограммировать готовую верстку modx drupal

filtrmat.ru В шапке сейчас весь текст в "картиках" Надо "Производитель фильтров и фильтрующих материалов" и контакты "сделать текстом". Под изображениями товаров на главной раньше был слайдер в области "slider-wide", после кривых правок он пропал. Необходимо его восстановить. Так ...