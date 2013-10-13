СРОЧНО Нужно натянуть на движок готовую верстку. Проект представляет собой интернет-магазин. Нужно, чтобы работало добавление товаров в Каталог Заказчиком через админ (фото, название, описание, цена), корзина, моментальный пересчет цены (желательно), оформление заказа с присвоением номера заказа ...
Запрограммировать готовую верстку modx drupal
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Добрый день. Уважаемы фрилансеры. Требуется выполнить программиг готовой верстки. Информационный сайт где 15 страниц. Вестка готовая. Требуется адаптация либо под modx либо под drupal. Требуются надежные и опыт люди. Сроки 7 дней. жду вашего ответа с уважением Алексей.
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