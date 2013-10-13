Запрограммировать готовую верстку modx drupal

$250
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок136 просмотров
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Добрый день. Уважаемы фрилансеры. Требуется выполнить программиг готовой верстки. Информационный сайт где 15 страниц. Вестка готовая. Требуется адаптация либо под modx либо под drupal. Требуются надежные и опыт люди. Сроки 7 дней. жду вашего ответа с уважением Алексей.

MODXDrupal
10 лет назад
bruks71
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
modx-services
Сергей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
79 отзывов(-1)
10 лет назад
$250
7 дней
Отличный программист сделал все качественно и в срок.
Спасибо, рекомендую.
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