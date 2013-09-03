Нужна простая CMS

Нужно чуть поменять главную стр. на сайте joomla (1.5). А именно: В нижней части убрать правую колонку (только на главной). И растянуть весь контент на ширину сайта. + настроить категорию компонента «баннер» для вывода изображений ...
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Здравствуйте, требуется веб-программист, для разработки простого движка. Все вопросы при личном общении.
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