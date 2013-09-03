Нужна простая CMS

Для агентства недвижимости нужно создать базу данных, при работе с которой сотрудники могли бы выбирать и закреплять за собой объекты недвижимости. 1. Делаем доступ для всех сотрудников со всеми данными, кроме поля контакты. 2. Сотрудник закрепляет за ...