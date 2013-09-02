Закончить сайт на Wordress

Дизайн, верстка готовы Необходимо внедрить несколько платных модулей и доработать сайт. ТЗ выбранному исполнителю
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
необходимо :
аудит сайта
закончить и реорганизовать меню и категории
закончить некоторые элементы дизайна css
cоздать несколько страниц на основе существующих
установить плагин генерирующий landing page
оптимизировать скорость и защиту сайта
миграция на более надёжный сервер
спасибо!
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