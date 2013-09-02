Анализ/редактирование сайта .

$500
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки155 просмотров
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Необходимо протестить, проанализировать и обновить сайт www.guillaumesoro.com:

1. выявить баги и ошибки на сайте : эргономика, скорость, кроссбраузерность, отображение на мобильный устройствах и т.д.

2. предложить обновления дизайна с целью получения лучшей эргономики и современного облика сайта

возможно раздельное выполнение данных задач.

спасибо

10 лет назад
WeeTeam
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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