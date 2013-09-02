Надо отладить и устранить ошибки на мобильном сайте, который стоит на Magento. http://m.beyondyoga.com 1) Категории не загружаются на домашней странице 2) Контент на домашней странице не загружается 3) Футер на домашней странице не загружается
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется прикрутить кнопку "купить" от магазина на опенкарт к произвольной HTML странице (не в опенкарте). При нажатии кнопки "купить" должен осуществляться переход в магазин сразу на страницу оформления заказа, минуя описание товара, корзины.
Бюджет небольшой.
Указывайте Вашу цену.
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