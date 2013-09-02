Прикрутить кнопку.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки130 просмотров
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Требуется прикрутить кнопку "купить" от магазина на опенкарт к произвольной HTML странице (не в опенкарте). При нажатии кнопки "купить" должен осуществляться переход в магазин сразу на страницу оформления заказа, минуя описание товара, корзины.

Бюджет небольшой.

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10 лет назад
ulzuber
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
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