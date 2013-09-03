Требуется программист для реализации проекта

Ищу программиста для реализации крупного строительного портала, основными направлениями которого являются:

1.предложение/поиск работы в сфере строительства

2.покупка/продажа/аренда объектов недвижимости

3.покупка/продажа строительных материалов

-----Описание проекта-----

Краткое описание в прикрепленном файле.

Полное описание шаблонов будет предоставлено в личной переписке.

-----Фронт работ:-----

1.Написание технического задания

2.Реализация проекта с использованием стандарта Yii (другие не рассматриваются)

3.Тестирование

4.Запуск

-----Требования к программисту:-----

1.Квалификация в построении баз данных

2.Маркетинговые знания для внесения предложений об изменениях на этапе разработки

3.Реализация подобных проектов: строительных порталов, досок объявлений.

4.Наличие резюме

5.Наличие положительных отзывов, а также рекомендаций от других работодателей.

6.Отличное знание стандарта Yii.

-----Дополнительная информация:-----

1.Имеются готовые html-шаблоны. В случае каких либо доработок по шаблонам будут задействованы их дизайнер и верстальщик.

2.Имеется не до конца реализованная программная часть. Укажите в ответе, готовы ли вы взять исходный код и работать с ним (его разработчик готов к сотрудничеству, т.е. в случае возникновения вопросов, готов ответить), либо готовы начать работу над проектом с нуля.

3.Укажите примерную стоимость и сроки реализации (от...до...)