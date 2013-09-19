Необходимо протестить, проанализировать и обновить сайт www.guillaumesoro.com: 1. выявить баги и ошибки на сайте : эргономика, скорость, кроссбраузерность, отображение на мобильный устройствах и т.д. 2. предложить обновления дизайна с целью получения лучшей эргономики и ...
Верстка и программирование интернет-магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать и посадить на CMS интернет-магазин. Макет jpg всех страниц в приложении. PSD вышлю исполнителю. Т.З. в приложении, но по макетам все должно быть примерно понятно.
Сайт-каталог с корзиной без возможности онлайн оплаты + статичные страницы.
Бюджет приблизительный. Готов к обсуждению.
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