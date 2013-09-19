Верстка и программирование интернет-магазина

$300
Системы управления (CMS)Завершен18 заявок284 просмотра
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Необходимо сверстать и посадить на CMS интернет-магазин. Макет jpg всех страниц в приложении. PSD вышлю исполнителю. Т.З. в приложении, но по макетам все должно быть примерно понятно.

Сайт-каталог с корзиной без возможности онлайн оплаты + статичные страницы.

Бюджет приблизительный. Готов к обсуждению.

10 лет назад
Amadei88
Тимур 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Woewudski
Иванов 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
69 отзывов(-2)
10 лет назад
$300
7 дней
Александр ответственно подошел к исполнению работы: постоянно был на связи, выполнил работу точно в срок! Так же хочу выразить отдельную благодарность за написание подробной инструкции к использованию CMS для клиента.
По такому четкому тз было очень легко работать. Все отлично.
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