Натянуть верстку на вордпресс.

Необходимо сделать копию сайта с движка Opencart http://www.es-kiev.com.ua на джумлу http://joomla-master.org/joomla/templates/tf-fontaine.html + повесить новый шаблон,перенести весь контент с сохранением ЧПУ,настроить и локализировать сайт. В синем цветовом варианте + добавить рус язык
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный макет. Сверстан качественно.
Необходимо натянуть на WordPress. До завтрашних 13 часов по Москве.
Прошу отписывать тех, кто реально может сделать по срокам и называть свою цену.
Писать здесь или в скайп, указанный в профиле
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