Натянуть верстку на вордпресс.

Есть сверстанный макет. Сверстан качественно.

Необходимо натянуть на WordPress. До завтрашних 13 часов по Москве.

Прошу отписывать тех, кто реально может сделать по срокам и называть свою цену.

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