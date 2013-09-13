Натянуть верстку на вордпресс.

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки202 просмотра
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Есть сверстанный макет. Сверстан качественно.

Необходимо натянуть на WordPress. До завтрашних 13 часов по Москве.

Прошу отписывать тех, кто реально может сделать по срокам и называть свою цену.

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10 лет назад
validcode
38 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
lufter
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$35
1 день
Нормальный адекватный исполнитель, в процессе работы решаются любые вопросы и разногласия.
Отличный, понимающий заказчик. Оплата моментальная и в полном объеме. Рекомендую!
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