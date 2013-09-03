Перенести сайт с опенкарта на джумлу

$100
Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки149 просмотров
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Необходимо сделать копию сайта с движка Opencart http://www.es-kiev.com.ua на джумлу http://joomla-master.org/joomla/templates/tf-fontaine.html + повесить новый шаблон,перенести весь контент с сохранением ЧПУ,настроить и локализировать сайт.

В синем цветовом варианте + добавить рус язык

10 лет назад
estetic_servic
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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