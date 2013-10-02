Почистить и уникализировать тему Wordpress

Есть сверстанный макет. Сверстан качественно. Необходимо натянуть на WordPress. До завтрашних 13 часов по Москве. Прошу отписывать тех, кто реально может сделать по срокам и называть свою цену. Писать здесь или в скайп, указанный в профиле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
В шаблоне есть пару ссылок нужно удалить.
- сделать тему слегка уникальной, (шапочку "что б красиво").
- ссылочки лишние поскрывать от поисковиков;
- в шапке создать звёздочку "Добавить в избраные";
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