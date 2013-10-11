Занимаюсь созданием сайтов и SEO с 2006 года. Большой опыт работы с различными CMS, отдаю предпочтение Wordpress.
Мои услуги:
Создание сайтов
- Создание сайтов "под ключ"
- Дизайн сайтов
- Блочная и табличная кроссбраузерная вёрстка (HTML, HTML5, CSS1, CSS2, CSS3)
- Вёрстка шаблонов Wordpress (HTML, HTML5, CSS1, CSS2, CSS3)
- Установка и настройка Wordpress
- Перенос статичных сайтов на CMS Wordpress
- SEO оптимизация сайтов на Wordpress
SEO
- SEO аудит, консультации по продвижению
- Внутренняя оптимизация
- Регистрация в каталогах (ручная и автоматическая)
- Комплексное продвижение (заказы на комплексное продвижение временно не принимаю)
Всегда на связи через ICQ, Skype или e-mail.
Работаю с 50% предоплатой.
Для пользователей, у которых меньше 5 отзывов предоплата 100%.
Для проектов вне биржи предоплата 100%.
Портфолио
- Лендинг клиники "Нарко Профи"378 просмотров
- ООО "Строительно - коммерческая фирма "АТМ"300 просмотров