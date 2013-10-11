POLSKOY

Александр POLSKOY

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественные сайты на Wordpress, вёрстка, SEO. Создание сайтов "под ключ"

Занимаюсь созданием сайтов и SEO с 2006 года. Большой опыт работы с различными CMS, отдаю предпочтение Wordpress.

Мои услуги:

Создание сайтов

- Создание сайтов "под ключ"

- Дизайн сайтов

- Блочная и табличная кроссбраузерная вёрстка (HTML, HTML5, CSS1, CSS2, CSS3)

- Вёрстка шаблонов Wordpress (HTML, HTML5, CSS1, CSS2, CSS3)

- Установка и настройка Wordpress

- Перенос статичных сайтов на CMS Wordpress

- SEO оптимизация сайтов на Wordpress

SEO

- SEO аудит, консультации по продвижению

- Внутренняя оптимизация

- Регистрация в каталогах (ручная и автоматическая)

- Комплексное продвижение (заказы на комплексное продвижение временно не принимаю)

Всегда на связи через ICQ, Skype или e-mail.

Работаю с 50% предоплатой.

Для пользователей, у которых меньше 5 отзывов предоплата 100%.

Для проектов вне биржи предоплата 100%.

Портфолио

Отзывы заказчиков

vitalybes
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
8 баллов
10 лет назад
Добавить возможность интернет-магазина на сайт
Сделано все качественно,получены толковые советы и рекомендации
Рекомендую Виталия как честного и пунктуального заказчика. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
hallingesua
Олешкевич 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Доработки верстки на англоязычном WORDPRESS сайте
WordPress
Александр уже не первый раз работает над доработками моих проектов и могу отметить, что всё, что от него требуется – исполняется на нужном уровне. И за все мои периодические обращения к нему отказов и затягиваний не было, надеюсь, и не будет :) Поэтому по части разработки веб-ресурсов и доработок существующих на Wordpress рекомендую именно его.
Не первый раз сотрудничал с Алексеем, всё как всегда на высшем уровне! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
VISMUT2401
Олег 
34 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Переверстать сайт на WP. Исправить верстку.
WordPress
Александр сделал все точно в срок, учел все мои пожелания. Быстро и качественно выполняет даже самые заковыристые проекты, каким мой проект и был.
Рекомендую Олега как честного и порядочного заказчика. Задание было сформулировано четко и понятно, вся необходимая для работы информация была предоставлена моментально, рабочие моменты оперативно обсуждались в чате, с оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
dimcom
45 лет
18 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Настроить 404 ошибку на wordpress
PHPWordPress
Просто профи, 5 минут и все сделано, а я мучился целый час, вот что значит в умении сила! Однозначно рекомендую!
Рекомендую Дмитрия как честного и порядочного заказчика. Задача было сформулирована четко и понятно, вся необходимая для работы информация была мгновенно предоставлена, рабочие моменты оперативно обсуждались в скайпе. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
incanta
Ольга 
42 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Доработка CMS Wordpress
WordPress
Уже второй раз обращаюсь и планирую это делать снова и снова. Человек, которому можно доверять. Все умеет, все сделает быстро и именно так, как надо. Рекомендую!
Сотрудничаю с Ольгой уже не первый раз. Очень ответственный и приятный в общении заказчик. Буду рад сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
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35 отзывов
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от $5от 1 часа
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