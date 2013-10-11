Александр уже не первый раз работает над доработками моих проектов и могу отметить, что всё, что от него требуется – исполняется на нужном уровне. И за все мои периодические обращения к нему отказов и затягиваний не было, надеюсь, и не будет :) Поэтому по части разработки веб-ресурсов и доработок существующих на Wordpress рекомендую именно его.