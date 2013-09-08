Небольшие доработки сайта на Wordpress

filtrmat.ru

В шапке сейчас весь текст в "картиках"

Надо "Производитель фильтров и фильтрующих материалов" и контакты "сделать текстом".

Под изображениями товаров на главной раньше был слайдер в области "slider-wide", после кривых правок он пропал. Необходимо его восстановить.

Так же слева от основного текста на главной сделать колонку с контактами.

Как должны выглядеть изменения можно посмотреть на прикрепленном изображении.

После успешного выполнения задания возможно последующее долговременное сотрудничество.