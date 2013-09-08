Небольшие доработки сайта на Wordpress

Требуется аналог сайта http://www.dragonlance.ru/ , но на Modx. Дизайн мой. Цена, сроки? Условие работы?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В шапке сейчас весь текст в "картиках"
Надо "Производитель фильтров и фильтрующих материалов" и контакты "сделать текстом".
Под изображениями товаров на главной раньше был слайдер в области "slider-wide", после кривых правок он пропал. Необходимо его восстановить.
Так же слева от основного текста на главной сделать колонку с контактами.
Как должны выглядеть изменения можно посмотреть на прикрепленном изображении.
После успешного выполнения задания возможно последующее долговременное сотрудничество.
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