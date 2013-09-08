Небольшие доработки сайта на Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Завершен8 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

filtrmat.ru

В шапке сейчас весь текст в "картиках"

Надо "Производитель фильтров и фильтрующих материалов" и контакты "сделать текстом".

Под изображениями товаров на главной раньше был слайдер в области "slider-wide", после кривых правок он пропал. Необходимо его восстановить.

Так же слева от основного текста на главной сделать колонку с контактами.

Как должны выглядеть изменения можно посмотреть на прикрепленном изображении.

После успешного выполнения задания возможно последующее долговременное сотрудничество.

WordPress
10 лет назад
Dimanshi
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Молодец, сделал все быстро и профессионально. Буду обращаться еще
Рекомендую Дмитрия как честного и порядочного заказчика. Вся необходимая для работы информация была предоставлена мгновенно, с оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Почистить и уникализировать тему Wordpress

    $10

    Приветствую! В шаблоне есть пару ссылок нужно удалить. - сделать тему слегка уникальной, (шапочку "что б красиво"). - ссылочки лишние поскрывать от поисковиков; - в шапке создать звёздочку "Добавить в избраные"; http://www.kak-v.com

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Натянуть верстку на вордпресс.

    Есть сверстанный макет. Сверстан качественно. Необходимо натянуть на WordPress. До завтрашних 13 часов по Москве. Прошу отписывать тех, кто реально может сделать по срокам и называть свою цену. Писать здесь или в скайп, указанный в профиле

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести сайт с опенкарта на джумлу

    $100

    Необходимо сделать копию сайта с движка Opencart http://www.es-kiev.com.ua на джумлу http://joomla-master.org/joomla/templates/tf-fontaine.html + повесить новый шаблон,перенести весь контент с сохранением ЧПУ,настроить и локализировать сайт. В синем цветовом варианте + добавить рус язык

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить главную стр. на сайте Joomla

    Нужно чуть поменять главную стр. на сайте joomla (1.5). А именно: В нижней части убрать правую колонку (только на главной). И растянуть весь контент на ширину сайта. + настроить категорию компонента «баннер» для вывода изображений ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Система управления для агентства недвижимости

    $1000

    Для агентства недвижимости нужно создать базу данных, при работе с которой сотрудники могли бы выбирать и закреплять за собой объекты недвижимости. 1. Делаем доступ для всех сотрудников со всеми данными, кроме поля контакты. 2. Сотрудник закрепляет за ...

    Системы управления (CMS)16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Закончить сайт на Wordress

    $500

    http://kideaz.lu/ необходимо : аудит сайта закончить и реорганизовать меню и категории закончить некоторые элементы дизайна css cоздать несколько страниц на основе существующих установить плагин генерирующий landing page оптимизировать скорость и защиту сайта миграция на более надёжный сервер спасибо!

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад