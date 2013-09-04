Настроить Wordpres

Необходим полный экспрот сайта из CMS livestreet в вордпресс. Около 30 тыс. страниц, необходимо полное сохранение структуры сайта, всех урлов
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Необходимо установить Wp выдает ошибку соединения с сервиром
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