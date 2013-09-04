Настроить Wordpres

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки77 просмотров
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Необходимо установить Wp выдает ошибку соединения с сервиром

10 лет назад
excited
Кирилл 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
POLSKOY
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$5
1 день
Быстрое и качественное исполнение! Работа выполнена ровно за 10 мин! Своветую всем сотрудничать с Александром! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Рекомендую Кирилла как честно и порядочного заказчика. Вся необходимая для работы информация была моментально предоставлена, с оплатой проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству, обращайтесь.
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