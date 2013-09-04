Верстка сайта и установка на WordPress

Есть сайт, для которого нужно доделать некоторые вещи 1. натянуть верстку на RSForm 2. доработать несколько модулей 3. поправить внешний вид 4. это сайт-магазин. нужно сделать страницу с выводом товаров последних и еще подобные вещи кто может взяться?