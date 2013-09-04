Верстка сайта и установка на WordPress

$500
Системы управления (CMS)Закрыт17 заявок194 просмотра
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Здравствуйте!

Нужна качественная верстка сайта с установкой на движок WordPress. Основной пример www.webdesignerdepot.com. Разрабатываемый сайт во многом повторяет его функционал. Дизайн главной страницы прикрепил, более подробное обсуждение в выбраным кандидатом.

WordPressВерстка сайта
10 лет назад
Aleksdemon
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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