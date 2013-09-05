Joomla Добавить возможность

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки86 просмотров
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Доброго времени суток.

Есть сайт bestwood.ua. Он на joomla 1.5

На нем необходимо добавить На все двери кроме: 019, 018, 032, 026, 035,

037, 034, 039 внизу пометку скидка 25%.

http://bestwood.ua/catalog/doors/simple-lines

Joomla
10 лет назад
ItLan
Роман 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$25
1 день
Ответственный исполнитель. Быстро , хорошо и качественно - никаких лишних вопросов.
Доволен сотрудничеством с Романом. Все данные предоставлены по запросу, оплата за проект без проблем. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.