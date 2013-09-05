Joomla Добавить возможность

1.Сделать раскрывающееся и сворачивающее меню по кнопке 2.При сортировке товаров по производителю, необходимо настроить вывод категорий относящихся к бренду 3.Настроить фильтр вывода товаров на главной странице, чтобы в ручную выбирать товары которые должны отображаться на ...
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