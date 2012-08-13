Нужен аватар для группы в контакте. Тематика группы - IT. Жду предложения с указанием цены и примеров аналогичных работ. Предпочтительная оплата - телефон, ЯД или Сбербанк онлайн.
Наталья Соловьёва manopiussmanopiuss
- Баннеры13 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищу человека для проектирования светового оформления фасадов зданий (частные дома, торговые центры и тд). Сотрудничество долгосрочное, но чаще сезонное. Нужен человек, который сможет с осени и до нового года уделять ...Интерьеры и Экстерьеры11 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на Drupal 7. quad-m.ru Требуется поставить на сайт карту и привязать к ней объекты. Ну и возможность в дальнейшем заказчику самостоятельно добавлять новые объекты на сайт.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Приветствую всех. Сейчас сайт выглядит так http://quad-m.ru/. Требуется привести его в порядок, прикрутить карту и объекты к ней. Это Drupal 6. Как вариант - не копаться в том что есть, а сделать с нуля на Drupal ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Приветствую! Нужно привести в порядок сайт. quad-m.ru Подробности во вложении. Сейчас друпал6, возможен перенос на друпал7 Варианты оплаты по договорённости, кроме вэбмани.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Требуется установить сайт на Drupal6 + предварительная вёрстка макета.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на drupal 6, требуется создание 3 посадочных страниц. Тематика сайта - аренда недвижимости. Оплата либо ЯД, либо на карту сбера.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужен дизайн визитки (двухсторонний). Как должна выглядеть - представление имею, объясню, придумывать самостоятельно ничего не нужно. В откликах указывайте пожалуйста ссылки на Ваши работы, а также сроки выполнения и стоимость. Спасибо.Верстка полиграфии38 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется простой стильный дизайн для маленького агентства недвижимости. Предложения просьба присылать с примерами Ваших работ и указанием стоимости работы.Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайн сайта. Тематика – недвижимость. Простой и стильный, без наворотов. Оплата Яндекс-деньгами или на карту Сбербанка. Просьба сразу указывать срок и стоимость Вашей работы.Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужен простой стильный дизайн двухстороннего флаера. Одна сторона - недвижимость, вторая - компьютерная помощь. Дизайн без излишества домиков и мониторов. Оплата предпочтительно Яндекс-деньги или на карту Сбербанка. skype: manopiuss.. зы... срок до завтра, но лучше сегодня =) пожалуйста, ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужна помощь в оформлении группы вконтакте. Не столько в дизайне, сколько по wiki-разметке – создание страниц, таблиц, ссылок. Предложения прошу с указанием ссылки на Ваши работы и указанием цены.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно доделать аватар. Все вопросы в аську 413786028 либо на мыло [email protected] Цену предлагайте свою.Прочеенет заявокЗакрыт15 лет назад