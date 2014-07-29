Нужен дизайн для универсального флешплеера он лайн радиостанций для рабочего стола. Элементы - эквалайзер, кнопка плей\стоп бегунок громкости, заглушка громкости, наш логотип с адресом нашего сайта , название онлайн станции, логотип станции. Планируется, что станции ...
Сделать аватар для группы в контакте
Нужен аватар для группы в контакте.
Тематика группы - IT.
Жду предложения с указанием цены и примеров аналогичных работ.
Предпочтительная оплата - телефон, ЯД или Сбербанк онлайн.
Заявки фрилансеров
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