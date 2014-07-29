Нужно , качественно нарисовать диз флешплеера

Нужен дизайн для универсального флешплеера он лайн радиостанций для рабочего стола. Элементы - эквалайзер, кнопка плей\стоп бегунок громкости, заглушка громкости, наш логотип с адресом нашего сайта , название онлайн станции, логотип станции. Планируется, что станции мы будем менять - поэтому неизменными остаются все элементы кроме логотипа станции и названия станции. Сейчас у нас этот плеер -ну вообще ни о чем.

Универсальный, но все там коряво, некрасиво, лого станции отсутствует.В общем нужно качественно, недорого, быстро облагородить.