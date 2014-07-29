Сделать баннер

Нарисовать интересный, запоминающийся баннер. Его задача не остаться незамеченным и вызывать ассоциации с натяжными потолками.

Отвечу только приславшим примеры работ.

Порядок работы: прислать 3 разных варианта, доработать выбранный мною и выслать открытый для редактирования результат в Корле и Фотошопе

Размеры баннера в метрах: 3*6. Горизонтальный

Основные цвета: цвета логотипа

Пожелания к фону: светлый либо белый

Текст:

Выгодный ремонт для однокомнатной квартиры! Натяжной потолок даром ("о" зачеркнуто и переправлено на "и")! 1+1=3 потолок в подарок!

Установите натяжной потолок в 2 комнаты и получите 3 - в подарок!

Экономия до 5 000 руб.

Акция действует до 31 августа

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г. Салават, ул. Октябрьская 52 А

Результат - 2 в CorelDRAW и Photoshop

Цена 1000р.