Оперативно нарисовать баннер

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Завершен13 заявок153 просмотра

Добрый день уважаемые фрилансеры!

Необходимо оперативно нарисовать баннер (акция "точечные светильники в подарок") для сайта по натяжным потолкам.

Цена, срок в ответе.

11 лет назад
maestrostt
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$15
1 день
Быстро и качественно! Спасибо.
Интересный проект. Четко поставленная задача. Оплата без задержек. Всем рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
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