Для сайта http://avtology.com нужно сделать Баннер размер 468 Х 60 вес до 40 кб. Пишите стоимость и ссылку на примеры Ваших работ, а также срок исполнения.
Картинка с описанием акции к дню рождения
Магазину Мегуми 1 год, в честь этого объявляется акция. Нужно на формате а4 это отобразить.
Прикладываю образцы в каком формате нужно это сделать.
Текста: (текст можно менять, главное сохранить идею)
Магазин "Мегуми" в Братске отмечает свой первый День Рождения!
Отмечай эти дни с нами! Покупай товары для дома, косметику и сувениры для себя и своих друзей и получай за это подарки!
Чем больше сумма чека, тем лучше подарок!
Минимальная сумма покупки для получения подарка - 300 рублей.
Уточняйте условия, место и сроки проведения акции, а также количество призов акции, сроки, место и порядок их получения у продавцов консультантов.
Выбранный исполнитель
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