Картинка с описанием акции к дню рождения

Магазину Мегуми 1 год, в честь этого объявляется акция. Нужно на формате а4 это отобразить.

Прикладываю образцы в каком формате нужно это сделать.

Текста: (текст можно менять, главное сохранить идею)

Магазин "Мегуми" в Братске отмечает свой первый День Рождения!

Отмечай эти дни с нами! Покупай товары для дома, косметику и сувениры для себя и своих друзей и получай за это подарки!

Чем больше сумма чека, тем лучше подарок!

Минимальная сумма покупки для получения подарка - 300 рублей.

Уточняйте условия, место и сроки проведения акции, а также количество призов акции, сроки, место и порядок их получения у продавцов консультантов.